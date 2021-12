Homem é preso na Vasco da Gama com pistola de fabricação turca

Lucas Mateus do Carmo, conhecido como "Índio", um brasiliense de 19 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 4, na avenida Vasco da Gama, em Salvador, portando uma pistola de fabricação turca 9 mm.

De acordo com a polícia, equipes do 18º Batalhão, com o apoio de equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) do Barbalho, foram atrás do suspeito depois da polícia receber denúncias de que um homem estaria transitando com uma arma de fogo calibre 9 mm. Os policiais, então, iniciaram rondas nas áreas dos bairros da Lapa e Barris.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem fugiu com um comparsa em direção à avenida, mas a polícia já estava no local e conseguiu prendê-lo. Além da arma, também foram encontrados com o suspeito carregadores, 24 munições, dois celulares e R$ 40.

Índio e todo o material apreendido foram encaminhados para a 1ª Delegacia Territorial (Complexo Policial dos Barris), onde foi autuado em flagrante.

adblock ativo