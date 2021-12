Homem é preso na feira de S. Joaquim com trouxas de maconha

Um homem foi preso com 90 trouxas de maconha pronta para comercialização, nesta quarta-feira, 21, na feira de São Joaquim. Policiais militares da 16ª CIPM/Comércio prenderam Rubem Mota da Hora, de 40 anos, após denúncia de tráfico de drogas.

No momento da prisão Rubem também portava R$ 135,00 em notas de dois, cinco e 10 reais. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes, no Iguatemi, juntamente com material apreendido.

adblock ativo