Homem é preso furtando roupas de loja em shopping

Dione Carvalho Patrício, 22 anos, foi flagrado furtando 16 peças de roupas de uma loja de departamento, no Shopping Barra, na quarta-feira, 9. Ele estava utilizando a chamada sacola mágica, uma bolsa forrada com papel metálico que impede o acionamento de alarmes instalados nas portas dos estabelecimentos comerciais. A informação divulgada nesta quinta-feira, 10, pela Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, um funcionário da loja percebeu a movimentação do rapaz e entrou em contato com a 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra. Uma equipe de investigadores foi ao local e conduziu Dione até a unidade, onde ele foi interrogado pela delegada titular Carmen Dolores Bittencourt.

Homem robou 16 peças de roupa Foto: Ascom | Polícia Civil

A PC informou que ele não informou onde conseguiu a sacola e nem qual seria o destino das peças. A delegada acredita que as roupas tenham sido furtadas por encomenda de alguém que as venderia em locais com grande concentração de ambulantes.

Dione foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida Antônio Carlos Magalhães. As roupas já foram devolvidas à loja.

adblock ativo