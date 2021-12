Homem é preso em flagrante por estelionato em agência no Cabula

Arivaldo dos Santos Gomes, de 61 anos, foi preso sob suspeita de estelionato ao tentar sacar R$ 30 mil em uma agência bancária no bairro do Cabula, em Salvador, referentes a um empréstimo feito numa conta aberta com documentos falsos. O crime ocorreu na manhã da quarta-feira passada, dia 11, mas a Polícia Civil só divulgou a prisão nesta terça, 17.

Investigadores da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) prenderam Arivaldo dentro da agência após um funcionário do banco desconfiar da autenticidade da documentação apresentada pelo suspeito. Com ele, foram apreendidos mais dois documentos com a foto de Arivaldo, mas em nome de outras pessoas.

Autuado em flagrante por uso de documento falso, Arivaldo foi encaminhado ao sistema prisional após confessar o golpe. A polícia ainda investiga se outras pessoas participaram da ação criminosa.

