Homem é preso em flagrante com roupas furtadas de loja

Lucas Rios de Oliveira foi flagrado com roupas de lojas, algumas ainda com os sensores de segurança presos no tecido, na noite da quinta-feira, 18, na Estação Rodoviária de Salvador. Investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) prenderam o homem durante ação de abordagem na rodoviária.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas não respondeu quando questionado como as vestimentas, que traziam etiquetas da C&A, foram parar em suas mãos.

Ele foi conduzido à unidade do Grupo, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal, para uma averiguação mais detalhada.

Na sede do Gerrc, os policiais constataram que Lucas já responde judicialmente por um homicídio, ocorrido em 2012. Em seguida, foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, na Avenida ACM. A roupa será devolvida aos proprietários.

