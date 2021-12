Homem é preso em flagrante após espancar a companheira

Ediaquison Santos Bispo, de 39 anos, foi preso em flagrante após espancar a companheira, uma adolescente de 16 anos, no final da tarde de domingo, 3, na Ladeira Manoel Bonfim, bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Em depoimento à polícia, ele afirmou que a agrediu porque foi “desacatado por ela”. Segundo a Polícia Civil, há indídios de que a jovem o tenha xingado.

A adolescente foi agredida com um pedaço de madeira em diversas partes do corpo e deu entrada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), na Av. Vasco da Gama, onde permanecia internada até o final da tarde desta segunda-feira, 4.

Informações do posto da Polícia Civil do hospital dão conta de que policiais da Patamo, do Batalhão de Choque da Polícia Militar, faziam ronda pela Ladeira Manoel Bonfim, quando foram parados por Ediaquison, que afirmou ter acabado de cometer um homicídio. Os PMs foram ao local indicado por ele e encontraram a jovem gravemente ferida em diversas partes do corpo.

Mandado de prisão em aberto

Ediaquison foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca) e indiciado por tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo assassinato da então companheira Edilene Souza Pereira em 30 de dezembro de 2012, no bairro de Massaranduba.

Edilene foi assassinada a pauladas. Na ocasião, ele afirmou, em depoimento à polícia, que o crime foi motivado por ciúme.

