Homem é preso em flagrante após agredir esposa no Carnaval

Um homem, identificado como Márcio Borges da Silva, de 31 anos, foi preso na noite do sábado, 10, após agredir a esposa Daniela Gomes da Silva com um murro durante o Carnaval, no Pelourinho (circuito Batatinha).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a vítima sofreu lesão na cabeça e precisou ser levada para o posto médico. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda conforme o órgão, a polícia foi acionadas por alguns foliões, que presenciaram a agressão. Márcio foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), no Engenho Velho de Brotas, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica.

adblock ativo