Homem é preso em flagrante ao roubar veículo no Comércio

Antônio Carlos de Jesus Araújo, 38, foi preso em flagrante pelo Esquadrão de Motociclistas Águia quando roubava um veículo na Av. da França, no Comércio, na tarde da última quinta-feira, 10.

O acusado foi visto quebrando os vidros dos carros estacionados no local e pegando pertences em seus interiores pelos PMs que faziam a ronda na região. No momento da abordagem, Antônio utilizava um automóvel GM Celta, cor branca, com placa clonada e com restrição de roubo ou furto.

Antônio, identificado como reincidente na prática, foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos- DRFRV.

adblock ativo