Homem é preso em flagrante ao roubar pessoas na Calçada

Maicon Silva dos Santos, de 33 anos, foi preso em flagrante ao roubar um grupo de pessoas, na avenida Nilo Peçanha, na Calçada, portando um simulacro (imitação artesanal) de arma de fogo. A prisão ocorreu na sexta-feira, 29, e o caso foi divulgado pela polícia neste sábado, 30.

Agentes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) prenderam Maicon após ele tentar fugir pelo Beco do Sabão, ao perceber a presença dos policiais. O suspeito foi capturado e conduzido à base do Gerrc no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

Autuado em flagrante por roubo, Maicon foi encaminhado para audiência de custódia do Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, na região do Iguatemi.

