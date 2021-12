Homem é preso em flagrante ao destruir luminárias no Morro do Cristo

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 7, ao destruir as luminárias do Morro do Cristo, na Barra. A situação ocorreu por volta de 1h20.

Segundo a Prefeitura de Salvador, Sidnei da Conceição Santos foi preso pelo Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal após ser flagrado pelas câmeras de monitoramento do local.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis, e enquadrado por dano qualificado, com base no artigo 163 do Código Penal, onde está prevista a pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

Homem foi flagrado pelas câmeras de segurança da região do Cristo da Barra

Sidnei foi preso por agentes da Guarda Municipal

