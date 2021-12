Homem é preso e jovem apreendido suspeitos de roubar veículo de aplicativo

Pablo Rodrigo Barral dos Santos, 24 anos, foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de roubar um carro veículo que circulava pelo aplicativo 99POP. A ação ocorreu na tarde da última quarta-feira, 23, na altura da BA-528, sentido Águas Claras.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), agentes da 31ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) avistaram o veículo modelo Renault, e ao perceber a aproximação policial, o homem e o adolescente se renderam. Com Pablo foi encontrado um revólver com numeração raspada.

Segundo a polícia, Pablo Rodrigo já possuia passagem por tráfico de drogas, roubo e furto e foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a 99 informa que está apurando o ocorrido. "A empresa se solidariza com a vítima e lamenta profundamente esse e qualquer caso de violência. O aplicativo se encontra aberto a colaborar com as autoridades", conclui.

