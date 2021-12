Homem é preso e adolescentes apreendidos com carro roubado em Salvador

Um homem foi preso e dois adolescentes de 17 anos apreendidos na noite desta sexta-feira, 13, com um carro roubado na Boca do Rio, na orla de Salvador. A polícia também achou com o grupo um revólver.

Os três foram detidos depois que policiais das Rondas Especiais (Rondesp) perceberam o nervosismo deles dentro de um carro modelo HB20, placa PKI 7133. Segundo informações divulgadas na manhã deste sábado, 14, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares constataram que o automóvel tinha restrição de roubo.

Com os suspeitos também foram encontrados celulares, uma corrente e munições. João Paulo Franco Improta foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e os dois adolescentes encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Uma arma, celular e munições foram apreendidos também com os suspeitos

Veículo tinha restrição de roubo

