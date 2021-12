Homem é preso e adolescente é apreendido por assaltos a ônibus na ACM

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na tarde deste domingo, 11, por suspeita de usarem uma arma de brinquedo para roubar três passageiros em um ônibus. A dupla foi localizada na Avenida ACM, em Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares faziam rondas preventivas quando foram informados sobre um roubo que havia acabado de acontecer naquela via.

Durante varreduras, os dois suspeitos foram encontrados com uma réplica de pistola e três celulares roubados. Eles foram apresentados no Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). As vítimas foram até as unidades e pegaram seus aparelhos.

