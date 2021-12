Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em Salvador

Um rapaz de 17 anos foi apreendido com 45 pedras de crack, 23 trouxas de maconha e três pinos de cocaína no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Momentos antes, um homem foi preso traficando drogas no bairro de Itapuã.

Os dois casos, que ocorreram na noite desta quinta-feira, 17, foram divulgados na manhã desta sexta, 18, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O adolescente, flagrado com as drogas na rua Ambrosina Arruda, foi encaminhado para a Delegacia do Menor Infrator (DAI), no bairro de Brotas. Já Paulo Henrique Rosas Bastos, preso na rua 1ª de Novembro, foi levado para a Central de Flagrantes, na avenida ACM. Com ele, segundo a polícia, foram localizados 37 pedras de crack, 20 trouxas de maconha e R$ 38.

