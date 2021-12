Homem é preso e adolescente apreendido com drogas em Brotas

O suspeito de tráfico Albérico Pires Batista, 42 anos, foi preso com mais de 22 quilos de drogas – cocaína, maconha e crack – na tarde desta terça-feira, 21, em uma localidade conhecida como Brongo, no bairro de Brotas, em Salvador. Na mesma região, um adolescente de 17 anos foi apreendido com celulares roubados e cocaína.

Albérico estava em frente da casa onde mora com pinos de cocaína e, após abordado por policiais das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico), confessou que tinha mais drogas dentro do imóvel. No local, foram encontrados 21 quilos de maconha, um quilo de crack, pinos de cocaína, 9 mil embalagens vazias e duas balanças.

Ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas). O adolescente, que foi apreendido próximo a casa de Albérico com dez celulares roubados e cocaína pronta para comercialização, seguiu para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Celulares roubados foram apreendidos com um adolescente (Foto: Divulgação | SSP-BA)

