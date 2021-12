Homem é preso e adolescente apreendido com carro roubado na Liberdade

Lucas Santos da Silva foi preso, nesta terça-feira, 15, com um carro roubado no bairro da Liberdade, em Salvador. Ele estava acompanhado de um adolescente de 17 anos, que foi apreendido.

O suspeito foi detido durante operação da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O veículo havia sido roubado no último sábado, 12, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo.

Lucas não possuía antecedentes criminais e foi autuado em flagrante por roubo. Ele seguiu para o Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF). O jovem foi encaminhado ao Ministério Público (MP).

