Homem é preso e adolescente apreendido após roubo de carro no Itaigara

Um homem foi preso em flagrante após o roubo de carro no bairro do Itaigara, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 3. Um adolescente de 17 anos foi apreendido junto com Lucas Góes Sinval, 23 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a dupla estava em um carro modelo Onix, de cor branca, placa OZG-3780, que foi roubado momentos antes na rua Wanderley de Pinho. Os policiais foram acionados e localizaram os suspeitos na altura do Hiper Posto.

Um revólver calibre 22 com munições foi achado com a dupla. Os PMs fizeram buscas no Itaigara para tentar localizar um outro veículo que dava suporte aos bandidos, mas o comparsa não foi localizado.

adblock ativo