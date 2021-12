Homem é preso e adolescente apreendido após perseguição no centro

Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido depois que roubaram um carro na Barra e outro no Campo Grande, em Salvador. Eles foram perseguidos pela polícia na noite desta quinta-feira, 26. Um terceiro comparsa conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

Os três começaram a cometer os crimes na rua Barão de Sergy, na Barra, onde assaltaram as pessoas na região. Segundo a polícia, eles fizeram disparos na rua, mas não houve o registro de feridos.

Policiais militares foram acionados por volta das 20h e começaram a seguir o carro modelo Peugeot preto, que fugiu pelo Corredor da Vitória. A perseguição terminou quando o condutor do veículo colidiu já na região do largo do Campo Grande.

De acordo com a PM, os três abandonaram o carro e seguiram até a rua Banco dos Ingleses, perto do Wish Hotel da Bahia, onde roubaram um outro automóvel, um Volkswagen modelo Up, cor vermelha. Neste momento, o terceiro assaltante envolvido fugiu.

O homem e o adolescente, por sua vez, foram interceptados pelos militares na rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. Com eles, foram apreendidos um revólver com identificação suprimida e munições.

O suspeito detido, que não teve o nome revelado, foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Já o adolescente foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

