Homem é preso e 15 levados à delegacia após festa de drogas

O carioca Francisco Jecimar dos Santos, vulgo "Rafael", foi preso e outras 15 pessoas conduzidas para averiguação neste domingo, 29, por participar de uma festa com drogas no Pituba Sol Flat, na Avenida Otávio Mangabeira, no bairro homônimo.

De acordo com informações da Central de Flagrantes, policiais militares foram acionados por conta do som alto durante o evento. Ao chegar no local, encontraram anastésicos e drogas com o grupo. Após registrar ocorrências, 15 pessoas foram liberadas.

O preso carioca, de 22 anos, foi conduzido para o Núcleo de Prisão em Flagrante, que fica no complexo penitenciário da Mata Escura.

