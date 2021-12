Homem é preso durante tentativa de roubo em ponto de ônibus

Um homem foi preso na noite desta quinta, 7, durante tentativa de roubo no ponto de ônibus da avenida Bonocô. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Samuel Santana Lopes da Silva foi flagrado com um ferro de solda e com um cano embaixo da camisa, fingindo ser uma arma.

Ferro de solda usado por Santana (Foto: Divulgação | SSP-BA)

Ele abordou passageiros para tentar roubar seus pertences. Segundo a SSP, ele agiu de forma agressiva.

Samuel foi levado para a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal.

