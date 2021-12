Homem é preso depois de roubar cabos de ônibus parado em delegacia

Edilson Santana da Silva, de 32 anos, foi preso após roubar os cabos de um ônibus estacionado próximo ao Complexo Policial da Baixa do Fiscal, na Cidade Baixa, em Salvador. Ele aproveitou o momento em que as vítimas de um assalto registravam uma ocorrência de assalto, entrou no coletivo, cortou os fios do veículo e fugiu.

O delegado José Nélis Araújo, do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), afirmou que a segurança foi reforçada no entorno do complexo para evitar novas ocorrências. “A má iluminação pública na região facilita a ação dessas pessoas”, afirmou o delegado, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Os policiais utilizaram a câmera de segurança do ônibus para identificar Edílson, que foi preso no bairro do Uruguai. Ele confessou o crime em depoimento.

