Homem é preso com 'supermaconha' avaliada em R$ 400 mil

Um homem foi preso com mais de 4 Kg de haxixe, conhecida por ser uma maconha mais forte ou como 'supermaconha', nesta quarta-feira, 24. A droga estava escondida dentro de uma encomenda interceptada dos Correios.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu em parceria com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Bahia. Tudo começou após trabalho de inteligência das forças policiais sobre uma carga suspeita que saiu do Mato Grosso com destino a capital baiana.

Após vistoria, foram encontrados os tabletes de haxixe, escondidos dentro de um equipamento de video game. Também foi achada uma substância pastosa (extrato de maconha) conhecida por Cambo wax de alto valor no mercado do tráfico. Ao todo foram apreendidos 4,165 Kg.

Dando continuidade às investigações, os policiais conseguiram identificar e localizar o responsável pela droga que foi preso em flagrante. Sua identidade não foi revelada.

adblock ativo