Homem é preso com pistola, colete e drogas no Trobogy

Um homem foi preso em flagrante com crack, cocaína, maconha, munição e outros itens utilizados no comércio ilegal de drogas. A apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira, 30, na Vila Dois de Julho, no bairro do Trobogy, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais faziam rondas preventivas na região, quando encontraram um homem com uma pistola 9 milímetros, três carregadores, um colete balístico, duas barras de crack, uma garrafa de cocaína, duas balanças, um celular, duas placas de automóveis, duas placas para veículo e o valor de R$ 480.

O suspeito e todo material foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida Antônio Carlos Magalhães.

