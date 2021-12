Homem é preso com milhares de materiais explosivos em Itapuã

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 23, no bairro de Itapuã, em Salvador, com milhares de materiais explosivos. Segundo a Polícia Civil, os fogos e outros artefatos estavam num imóvel, na localidade do KM 17, armazenados de forma irregular.

A ação foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã. O suspeito está à disposição da Justiça e deve responder por possuir artefato explosivo e incendiário sem autorização, que prevê pena de três a seis anos de reclusão.

Conforme a polícia, a ação faz parte da Operação Depom Forte. O material apreendido foi armazenado em área restrita, para ser periciado e posteriormente destruído.

adblock ativo