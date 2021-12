Homem é preso com mais de mil porções de drogas no Nordeste de Amaralina

Um homem foi flagrado na região do Areal, no Nordeste de Amaralina, com 1131 porções de drogas na madrugada desta segunda-feira, 12. Fabrício Cerqueira dos Santos Xavier, 19 anos, correu quando viu a polícia, mas foi alcançado e preso.

O suspeito foi encontrado com uma mochila com 564 trouxas de maconha, 527 pinos com cocaína, 40 pedras de crack, mil embalagens plásticas, balança, entre outros materiais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as drogas apreendidas seriam vendidas em uma festa paredão que ia acontecer neste domingo, 11, na mesma localidade. Contudo, policiais impediram a realização do evento e apreenderam os aparelhos de som.

O homem preso e os materiais apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes, na avenida ACM, em Salvador. "Voltamos ao local para checar se eles tentariam fazer a festa de alguma outra forma. Este flagrante mostra qual o objetivo da realização do paredão", destacou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

