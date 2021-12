Homem é preso com mais de 400 porções de cocaína e confessa ostentar armas em fotos nas redes sociais

Um pouco mais de 400 porções de cocaína foram apreendidas com um suspeito de tráfico de drogas, nesta quinta-feira, 2, no complexo do Nordes de Amaralina, em Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem de 22 anos foi preso em flagrante.

Com ele, foram encontrados 414 pinos de cocaína, um saco plástico com cerca de 100 gramas do mesmo entorpecente, substâncias para misturas de drogas, duas balanças, uma folha de papel com anotações do tráfico de drogas e embalagens plásticas vazias.

O suspeito já responde em liberdade ao crime de roubo e confessou estar em fotos nas redes sociais ostentando armas e fazendo sigla de uma facção.

