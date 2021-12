Homem é preso com maconha e ácido na rodoviária de Salvador

Um homem foi preso com maconha e ácido no Terminal Rodoviário de Salvador nesta quinta-feira, 8. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a droga foi localizada por um cão policial.

A polícia parou um ônibus para revista e cachorro farejou as drogas em uma mochila que estava no bagageiro. Dentro do acessório, foram encontrados cerca de meio quilo de maconha e um comprimido (ácido).

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, juntamente com as drogas.

