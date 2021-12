Homem é preso com drogas no Imbuí

Renê Mateus dos Santos Júnior, 24 anos, que já possui passagem pela polícia e responde a processo em liberdade, foi preso com drogas na madrugada deste sábado, 9, em uma barraca no bairro do Imbuí, em Salvador.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais da Rondesp Atlântico faziam rondas na avenida Paralela quando foram informados por moradores que o suspeito estava na localidade traficando entorpecentes.

Durante a abordagem, os PM encontram 48 balinhas de maconha e no veículo dele, quatro dolões grandes da mesma droga, oito pinos de cocaína, dois relógios, um cachimbo, dois aparelhos celulares e R$ 110.

Ainda segundo o órgão, o suspeito, além de praticar crimes no bairro de Cosme de Farias, também possui envolvimento com bandidos do Nordeste de Amaralina. Após o flagrante, ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado por tráfico de drogas.

