Homem é preso com drogas na Polêmica uma semana após megaoperação

Após uma semana da megaoperação das polícias Militar e Civil na região da Polêmica, em Brotas, um homem foi preso com drogas nesta quinta-feira, 16, na mesma localidade. De acordo com informações divulgadas pela polícia nesta sexta, 17, Darlan Almeida Pena, 19 anos, estava com aproximadamente 1,5 kg de crack, 10 pinos de cocaína, além de porções de maconha e uma balança. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

O local da prisão de Darlan foi onde a ação conjunta das polícias começou na última quinta. Ao todo, foram presos 12 integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, homicídios e roubo a bancos. Na época, um adolescente também foi apreendido e um homem morreu em confronto com a PM.

A polícia investigava a quadrilha que tinha como líder Alex de Jesus da Hora, o "Argentino", morto após trocar tiros com os militares no dia 22 de julho, na cidade de Serra Dourada (a 801 quilômetros de Salvador). Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Alex teria explodido bancos na mesma cidade onde foi morto.

