Homem é preso com drogas escondidas em quintal de casa

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Robson Santana de Araújo, de 32 anos, o ‘Robinho’, foi preso na manhã desta terça-feira, 27, no município de Coaraci, ao ser flagrado com entorpecentes, armas e munições.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi capturado em uma residência utilizada como esconderijo, situada na Travessa São Gustavo, no bairro Joia.

A ação conjunta deflagrada cumpria mandado de busca e apreensão contra um comparsa de Robson, que ainda não foi localizado. Uma cadela da raça Pastor Belga Malinois ajudou a polícia a encontrar parte das drogas enterradas.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 32, munições para calibres 22, 38 e 44, quatro papelotes de cocaína, 236 gramas de maconha, 189 gramas de crack, dois aparelhos celulares e R$ 120.

Robson e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Coaraci.

