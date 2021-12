Homem é preso com drogas escondidas em matagal na Gamboa

Claudionor Conceição de Freitas Araújo, conhecido como 'Cláudio', foi preso na manhã desta quarta-feira, 1º, com uma grande quantidade de drogas. O material foi encontrado escondido num matagal próximo à rua da Resistência, no bairro da Gamboa, em Salvador.

No local, foram achados maconha quatro sacos com um pó na cor branca (material utilizado na mistura com cocaína), um par de placas para colete balístico e dois carregadores de pistola.

Na casa do suspeito, os policiais também apreenderam uma pistola, um carregador, munições, cocaína, cinco pedras grandes de crack, maconha e mais de mil reais em dinheiro.

Denúncias anônimas ajudaram as equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) a chegar no local. A polícia suspeita que a região era utilizada como ponto de venda de drogas, armazenamento de armas e contabilidade de roubos.

Claudionor teve a prisão de flagrante convertida para preventiva e seguirá para o conjunto penal. A polícia investiga se o suspeito faz parte de alguma facção criminosa.

