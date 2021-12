Homem é preso com drogas e armas na Estrada Velha do Aeroporto

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 7, em uma região conhecida como Colinas de Mussurunga, na avenida Aliomar Baleeiro, próximo da Estrada Velha do Aeroporto. Rogério dos Santos Souza esta com drogas e armas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os agentes receberam denúncias anônimas de que homens estavam armados no bairro. No local, Rogério estava acompanhado com outros homens, que fugiram ao notar a presença dos policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Central. Rogério tentou fugir, mas não conseguiu.

Com o suspeito foram apreendidos dois notebooks, um revólver calibre 380, uma balança, pinos para embalar drogas, dois celulares, maconha e cocaína. De acordo com o comandante da Rondesp Central, major PM Wildon Reis, o suspeito foi encaminhado a Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia, e autuado por tráfico e porte de drogas.

