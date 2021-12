Homem é preso com drogas e arma em São Gonçalo

Um homem foi preso com uma pistola calibre 380, munições e drogas na madrugada desta sexta-feira, 16, no bairro de São Gonçalo, em Salvador. A suspeita da Polícia é que ele seja responsável pelo tráfico de drogas na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onformações sobre tráfico de entorpecentes na localidade conhecida como CDD levaram as guarnições a iniciarem as diligências. No local, um homem vestido em um blusão camuflado, tentou fugir ao notar a chegada da polícia, mas foi alcançado.

Além do armamento e das munições, com ele foram apreendidos um carregador de pistola, uma capa de colete balístico, 136 pinos de cocaína. 21 porções de maconha, três pedras de crack e R$ 280. O suspeito – autuado por tráfico de drogas e posse de arma – e os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes.

