Homem é preso com crack após assassinato em São Caetano

Um homem, identificado como Patrick Dias de Jesus, de 18 anos, foi preso na Capelinha de São Caetano na tarde desta terça-feira, 3. Segundo o delegado Guilherme Machado, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), ele foi preso horas depois de assassinar um homem na Prainha do Lobato, no subúrbio de Salvador.

Patrick foi preso na rua do Corrimão por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Capelinha de São Caetano. O acusado tentou fugir da polícia, mas não conseguiu e foi preso com 66 pedras de crack.

De acordo com o delegado, a vítima, Wiliam Nascimento Paixão, 21, foi assassinada na região da Prainha do Lobato. Conforme Machado, o crime foi motivado pela disputa por pontos de venda de drogas.

O acusado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio e encaminhado ao Sistema Prisional.

O DHPP investiga o envolvimento de Patrick em outros homicídios cometidos na localidade.

