Homem é preso com carro roubado em Bela Vista do Lobato

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, 8, com um carro roubado, na localidade de Bela Vista do Lobato. De acordo com informações da Polícia Civil, o veículo Renault Sandero estava com placa clonada e foi roubado no dia 18 de março.

Segundo a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador.

