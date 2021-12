Homem é preso com carro roubado de policial

Maurício Oliveira França, 29 anos, foi preso na tarde de sexta-feira, 11, quando levava o carro de um policial militar para ser vendido em Feira de Santana, cidade localizada a 108 quilômetros da capital baiana. O veículo, um Fiat Uno Way prata, foi roubado no dia 7 deste mês, no bairro São Marcos, em Salvador.

De acordo com Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), um amigo do policial, também PM, viu quando o veículo ia passando pela BR-324, próximo ao viaduto de Águas Claras, e acionou a polícia.

Maurício Oliveira Françafoi detido por policiais militares da 10ª CIPM (Candeias) e agentes do Jaguar 2 da DRFRV. Ele foi autuado por receptação de veículo roubado.

