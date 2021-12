Homem é preso com armas e drogas na Chapada do Rio Vermelho

Cristiano Carvalho da Silva foi preso em flagrante nesta terça-feira, 23, dentro de uma casa na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil, denúncias anônimas levaram as equipes até o local.

No imóvel, foram apreendidos 265 trouxinhas de maconha, mais três tabletes da mesma droga prensada, 134 porções de cocaína em pinos e um saco contendo o mesmo tipo de substância, além de quatro revólveres municiados, três rádios transmissores, 10 aparelhos celulares, pinos vazios e sacos para embalar os entorpecentes.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Cristiano está detido e segue à disposição da Justiça.

Materiais apreendidos no imóvel onde o suspeito foi encontrado

