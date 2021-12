Homem é preso com arma e drogas no Engenho Velho de Brotas

Wallace Delson Gomes Conceição, de 27 anos, foi preso no bairro do Engenho Velho de Brotas nesta quinta-feira, 14, com uma pistola, munições, cocaína, crack e uma faca do tipo peixeira. Ele estava acompanhado por outros suspeitos que conseguiram fugir.

Segundo a polícia, equipes da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas) receberam uma denúncia de tráfico de drogas na rua José Ramos, onde foram recebidos a tiros.

Wallace, que não tem passagens pela polícia, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

