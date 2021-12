Homem é preso com 8kg de haxixe no aeroporto de Salvador

Um brasileiro de 18 anos foi preso no fim da tarde desta sexta-feira, 6, após tentar entrar no país com 8,2 quilos de haxixe, uma derivação da maconha, em um fundo falso da mala.

As imagens obtidas no aparelho de raios-X da Receita Federal evidenciaram a existência de pacotes suspeitos, e a presença da substância entorpecente foi confirmada logo em seguida com a inspeção da bagagem.

A equipe de plantonistas da Receita Federal, composta por um auditor fiscal e dois analistas tributários, verificou que a bagagem apresentava um fundo falso para ocultação da droga. A Polícia Federal foi acionada e procedeu à prisão em flagrante do passageiro pelo crime de tráfico internacional de drogas.

O homem é natural de Vila Velha (ES) , havia embarcado em Barcelona (Espanha) e pretendia seguir viagem para Vitória (ES). A carga estava embalada em pacotes a vácuo e está avaliada em mais de 50 mil reais. Os tabletes de haxixe foram encaminhados para a Polícia Federal, que prosseguirá com a apuração do caso

