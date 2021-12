Homem é preso com 60 kg de maconha em carro no ferry

Um homem foi detido após 60 quilos de maconha serem encontrados em um veículo na saída do ferryboat, no bairro de Águas de Meninos, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 28. A apreensão ocorreu durante um treinamento entre militares da Operação Apolo, da Polícia Militar, policiais civis da Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Inicialmente, foi informado que a droga estava em dois carros dentro do ferry.

Segundo a Secretária de Segurança Publica da Bahia (SSP-BA), a Apolo e a DRFRV realizavam uma capacitação de abordagem com a PRF, quando os policiais descobriram o entorpecente escondido no carro dirigido por Tiago Tadeu Santana Fazzio Carvajal, que vinha da Ilha de Itaparica. Ele foi autuado por tráfico de drogas. De acordo com o órgão, o caso foi encaminhado para a DRFRV, localizada na região do Shopping da Bahia.

O comandante da Operação Apolo, major PM André Pereira Borges, informou que os policiais iniciaram hoje a primeira aula prática do curso que identificaria possíveis fraudes no sistema de identificação de veículos. “Durante o procedimento, onde as equipes estavam conhecendo melhor sobre identificação de veículos adulterados, ocorreu o flagrante”, afirmou.

Marcelo Tânus, titular da DRFRV, informou que outras ações vão ser realizadas no período desta tarde em diversos pontos da cidade.

Droga foi apreendida em um carro na saída do ferry (Foto: Divulgação | SSP-BA)

