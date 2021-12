Homem é preso com 38 kg de maconha e arma em Jacobina

Um homem foi preso com 38 kg de maconha na noite do domingo, 16, na cidade de Jacobina (distante a 358 km de Salvador). Uma arma calibre 32 com três munições foi apreendida com o suspeito.

De acordo com a Polícia MIlitar (PM-BA), equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp)/Norte realizavam ronda no bairro Grotinha, por volta das 23h30, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Com a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, a PM encontrou um revólver, munições e aproximadamente 100g de maconha.

Em seguida, o suspeito revelou onde a droga estava escondida. No local, a polícia encontrou 38 kg de maconha acondicionados em sacos de 1 kg e 15 kg. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia Jacobina.

