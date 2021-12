Homem é preso com 2,5 kg de cocaína no aeroporto de Salvador

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de Salvador. O suspeito, que não teve o nome identificado, estava com 2,5 kg de cocaína na mala. Ele tentava embarcar para a cidade de Lisboa, em Portugal.

Segundo a Polícia Federal (PF), a droga foi identificada no momento da vistoria de bagagens, através do aparelho de raio-x. A droga estava no fundo falso da mala do passageiro. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Água de Meninos.

