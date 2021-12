Homem é preso com 23 kg de drogas escondidos em banco de carro

Uendel da Silva Santos, de 25 anos, foi preso nesta terça-feira, 7, por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na BR-324, nas proximidades do bairro de Valéria, quando deixava a cidade com 23 kg de drogas escondidas e uma picape Corsa.

O material estava em um compartimento criado entre a cabine e os bancos. Foram localizados 6 kg de cocaína, 7 kg de crack e 10 kg de maconha. Uendel foi abordado na estrada após denúncia anônima, informou a polícia.

Autuado em flagrante, ele contou à polícia que receberia R$ 200 para conduzir o carro com as drogas da Brasilgás até um posto de combustíveis, no município de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), onde deixaria a encomenda.

O verdadeiro destino do material e seus fornecedores estão sendo investigado pelo Draco. Uendel vai responder por tráfico, e já foi encaminhado ao sistema prisional.

