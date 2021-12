Homem é preso com 167 pinos de cocaína em São Cristóvão

Um homem, de identidade não revelada, foi preso nesta segunda-feira, 6, com 167 pinos de cocaína, na Avenida São Cristóvão, em Salvador, durante a operação ‘Paz no Trânsito’. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a droga estavam dentro de uma sacola.

Segundo a polícia, o suspeito passava pela via em uma motocicleta, quando se deparou com a blitz. Ele pegou a contramão ao notar a presença dos policiais, que foram atrás. Invadindo o sentido contrário, o homem colidiu com um veículo e caiu no chão, revelando a posse dos entorpecentes.

Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã e, em seguida, conduzido para a Central de Flagrantes.

adblock ativo