Homem é preso após trocar tiros com policiais no Nordeste de Amaralina

Um suspeito trocou tiros com policiais militares e foi preso nesta sexta-feira, 13, no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Djailson Macedo Ferreira Júnior foi atingido no braço e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde permanece internado, de acordo com Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a polícia, denúncias feitas pelo 190 apontaram que homens armados estavam na rua Antenor Costa Nuno. Por conta disso, militares foram ao local e, quando a guarnição chegou, um grupo reagiu a abordagem e atirou. No confronto, o suspeito foi atingido.

Com "Júnior Babão", como Djailson é conhecido, foram encontrados 55 pinos de cocaína, 24 trouxas de maconha, munições de pistola calibre 380 e R$ 20, segundo a polícia. Os comparsas dele conseguiram fugir.

adblock ativo