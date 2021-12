Homem é preso após tentativa de furto em secretaria municipal

Um homem, identificado como Jailton Moreira de Andrade, foi detido após tentar invadir uma área da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), no Campo Grande, em Salvador, na madrugada de sábado, 3.

Equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) foram acionados para fazer a detenção do suspeito. De acordo com a Guarda Civil Municipal, Jailton já foi acusado de realizar outros crimes similares.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na avenida ACM, para adoção das medidas cabíveis.

