Homem é preso após tentativa de assalto em ponto de ônibus da Paralela

Um homem foi preso na manhã desta quinta, 13, após efetuar disparos de armas de fogo durante uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus nas proximidades do supermercado Extra, no bairro Paralela, em Salvador. Um ambulante foi atingido, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo informações iniciais, uma mulher teria sido vítima de roubo na escadaria que dá acesso a Estação Imbuí e o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o vendedor de abacaxi. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a Polícia Civil, após denúncias agentes policiais encontraram um dos suspeitos na altura da rua José Rescala, no bairro do Imbuí. O comparsa segue sendo procurado por diligências.

Com ele, que foi encaminhado a 9ª Delegacia de Polícia, foram apreendidos os itens roubados e um simulacro de pistola.

