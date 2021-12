Homem é preso após tentar vender celular roubado na internet

Ailton Almeida Soares, de 24 anos, acusado de roubar o celular de uma mulher na avenida Oceânica, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira, 12, depois de anunciar o aparelho num site de vendas.

Logo depois do assalto e de reconhecer o aparelho roubado em um anúncio na internet, a vítima foi na delegacia para registrar a ocorrência e, de acordo com a Polícia Civil, disse que Ailton estava acompanhado de um comparsa, em uma bicicleta, quando a abordou.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima negociou a compra do celular acompanhada dos policiais. Ailton foi preso em flagrante no momento que entregaria o aparelho para a mulher e conduzido para a delegacia, onde, mesmo reconhecido como um dos autores do crime, negou participação, mas foi autuado por receptação.

Ailton já havia sido preso em 2016 por tráfico de drogas. Ele foi novamente preso e seguiu para uma audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Iguatemi.

