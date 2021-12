Homem é preso após tentar subornar e entrar em luta corporal com policiais

Um suspeito de ser distribuidor de drogas no bairro de Brotas, em Salvador, foi preso ao tentar subornar policiais militares com R$ 5 mil nesta quarta-feira, 7, na avenida Dom João VI, próximo a região de Daniel Lisboa.

Identificado como Robson Costa Uzeda Silva, 35 anos, o homem, ao notar que os PMs não aceitariam o suborno, entrou em luta corporal com os militares, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta quinta, 8.

Robson – que tem passagens por homicídio e tráfico de drogas – estava dirigindo um carro modelo Sonata, com vidros escuros, quando policiais da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) se aproximaram e solicitaram a parada do veículo. O homem, no entanto, não obedeceu a ordem e tentou fugir pela avenida Bonocô.

Os policiais conseguiram alcançá-lo e, durante a abordagem, receberam uma oferta do suspeito para liberá-lo. Com a negativa, o suspeito entrou em luta contra os policiais para não ser preso. Ele chegou a torcer um dedo de um militar, que foi levado para receber atendimento.

O homem foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi autuado por corrupção ativa e resistência à prisão.

