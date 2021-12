Homem é preso após tentar arrombar estabelecimento na Pituba

Um homem foi preso na madrugada deste sábado, 5, após tentativa de arrombamento em estabelecimentos localizados na rua Minas Gerais, na Pituba.

De acordo com a Polícia Militar, após coletar informações sobre o suspeito e conseguir imagens do circuito de monitoramento de alguns estabelecimentos comercias, as guarnições iniciaram por volta das 4h da madrugada, rondas em busca do suspeito.

Durante as rondas, o homem foi localizado, e se encontrava com uma TV 32 polegadas. Ele foi apresentado na 16ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.

Ainda segundo a polícia, o suspeito admitiu já ter praticado furtos na agência dos Correios da Pituba.

